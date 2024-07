Minjoo : Lee Jae-myung se porte candidat pour sa réélection

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a officialisé sa nouvelle candidature à la présidence du Minjoo. Lors d'une conférence de presse organisée, ce matin, au siège du premier parti d'opposition, situé à Yeouido, l'ex-chef de la formation de centre-gauche a annoncé qu'il se porterait candidat à sa propre succession. Pour rappel, il a démissionné de son poste le 24 juin dernier pour briguer un deuxième mandat.Devant les journalistes, Lee a déclaré être prêt à tout donner pour transformer le désespoir d'aujourd'hui en un espoir de demain. Il a poursuivi que les attentes de ses compatriotes et le destin du pays sont aux mains de l'Assemblée nationale, dernier bastion de la démocratie et de la vie des citoyens. Avant d’ajouter que la responsabilité est lourde pour le Minjoo en tant que parti majoritaire dans l’hémicycle.Le rival de Yoon Suk Yeol à la dernière présidentielle a indiqué que créer un nouvel avenir et un nouveau levier de croissance pour la Corée du Sud, bâtir une société d'espoir où les besoins fondamentaux de ses habitants sont satisfaits et faire repartir la nation sont autant de tâches qui incombent à sa formation. Il a en outre souligné la nécessité d'un changement au sein de cette dernière pour que ses membres puissent pleinement exercer leurs droits.Le Minjoo organisera son congrès national le 18 août pour élire son patron et sa direction. Outre Lee Jae-myung, l'ancien député Kim Doo-kwan et le président du Forum économique pour l'avenir de la péninsule coréenne, Kim Ji-soo, se sont lancés dans la course à sa présidence.