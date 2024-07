Sommet de l’Otan : Yoon s’envole pour Washington

Photo : YONHAP News

Après une visite au Commandement américain pour l’Indopacifique, le président de la République a quitté mardi Hawaï pour s’envoler pour Washington.Au programme durant son séjour dans la capitale américaine les 10 et 11 juillet : des sommets avec les dirigeants d’une dizaine de pays, dont le Japon. Un entretien avec le secrétaire général de l’Otan y est également prévu. Yoon prendra aussi part à une réunion de l’IP4 (The Indo-Pacific Four) et au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), qui a débuté hier.Dans le cadre de la 75e édition du sommet, les chefs de l’Etat et de gouvernement des pays de l’organisation internationale doivent en effet se retrouver, ce soir autour d’un dîner à l’initiative du président américain et de son épouse. Le sommet, auquel participeront les dirigeants de l’Otan et ceux des pays partenaires de l'Indopacifique est prévu demain. Celui entre l’Otan et l’Ukraine se tiendra aussi le même jour.Par ailleurs, lors du Forum des industries de défense, organisé en marge du sommet, le conseiller à la sécurité nationale des USA a insisté sur l’importance de la région indopacifique, en évoquant la Corée du Sud, le Japon et l’Australie. Jake Sullivan a indiqué que la Corée du Nord et la Chine soutenaient l’invasion de l’Ukraine par la Russie de manière directe et indirecte. Avant d’ajouter qu’il faudrait s’en méfier, faisant entendre qu’ils ne le font pas pour rien.