Jangma : le bilan humain et matériel s’alourdit

Photo : KBS

Les fortes pluies qui ont commencé à tomber hier soir dans le Chungcheong, dans le Jeolla du Nord ainsi que dans le Gyeongsang du Nord se sont calmées, mais le bilan provisoire est lourd.Selon le QG de la lutte contre les catastrophes, jusqu’à ce matin, 9h, trois personnes sont décédées, 49 maisons et huit voitures ont été submergées. De plus, 3 072 individus, logeant dans 2 267 foyers ont été évacués Et quelque 1 600 d'entre eux n'ont toujours pas regagné leur domicile.Ce n’est pas tout. D’après le Korail, les trains à grande vitesse (KTX) circulent normalement dans toutes les directions, mais les arrivées et départs de près de 40 trains ordinaires ont été retardés.Depuis Hawaï, le président de la République a appelé à mobiliser tout le personnel et les équipements disponibles afin de venir en aide aux riverains et prévenir les dégâts dans les régions à risque.