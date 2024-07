Samsung Electronics : le syndicat national va poursuivre sa grève

Photo : YONHAP News

Chez Samsung Electronics, le syndicat national a annoncé, aujourd’hui, qu’il lancerait une deuxième grève pour une durée indéterminée. Le plus gros syndicat de l’entreprise sud-coréenne mène sa première grève depuis le 8 juillet Celle-ci devait se terminer aujourd’hui, mais il a décidé de la prolonger de manière illimitée. Le syndicat a expliqué que son patronat n’avait pas montré de volonté de dialogue même après le premier mouvement. Selon ses estimations, le nombre de participants à la manifestation, qui a eu lieu lundi dernier, s’est élevé entre 4 000 et 5 000. La direction et la police l’ont estimé à près de 3 000.Le premier syndicat de Samsung demande un jour de congé pour célébrer la fondation du syndicat, une hausse de 3,5 % du salaire moyen de ses membres, l’amélioration du système de salaire au rendement ainsi que le dédommagement des pertes causées par les grèves non payées.Samsung Electronics a fait savoir, de son côté, qu’il ferait en sorte que la grève n’entrave pas la production. Avant d’ajouter qu’il poursuivra ses efforts pour relancer le dialogue avec le syndicat.