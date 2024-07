Météo : la saison des pluies se poursuit

Photo : YONHAP News

En ce deuxième jeudi du mois de juillet, le temps est mitigé au pays du Matin clair. La saison des pluies se poursuit, après les nombreux dégâts matériels et les pertes humaines qu'elle a engendré ces derniers jours.Au réveil, il fait gris dans une grande partie du territoire, à l’exception du quart nord-est, de Chuncheon à Gangneung, où aucun nuage n’est à déclarer. Cependant, cette tendance ne va pas se poursuivre puisque, cet après-midi, c’est tout le pays qui verra une alternance de précipitations et de rayons de soleil.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 24°C à Séoul et Gwangju, la maximale. L’amplitude n’est d’ailleurs pas très élevée puisque dans le reste du pays, le mercure oscille entre 23°C, de Mokpo à Busan en passant par l’île insulaire de Jeju, et 24°C.Dans la seconde partie de journée, il faut prévoir 26°C sur la côte sud, la minimale. Il fera plus chaud dans le reste du pays puisque Météo-Corée a annoncé 28°C dans le nord du Jeolla, 30°C à Daegu ainsi qu’à Cheongju, et 31°C dans la capitale, Gangneung et Andong.