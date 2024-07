Paris 2024 : Hybe produit des light sticks pour encourager les athlètes sud-coréens

Photo : YONHAP News

A Paris, c’est l’effervescence avec la préparation des Jeux Olympiques (JO). Et, de l’autre côté du monde, les grandes agences de divertissement se mobilisent également pour faire de ce rendez-vous un événement exceptionnel. C’est le cas de HYBE, la maison de production de groupes de k-pop aux succès mondiaux tels que BTS, TOMORROW X TOGETHER, SEVENTEEN, ainsi que NewJeans et LE SSERAFIM du côté féminin. Elle va produire des light sticks, ces bâtons lumineux que les fans agitent pendant les concerts de leurs idoles favoris, aux couleurs de la Corée du Sud. Et ce, non seulement à destination des athlètes, mais aussi à destination du grand public.Plus tôt en mars, HYBE a signé un protocole d'accord avec le Comité olympique sud-coréen pour promouvoir, pendant les JO, la culture de l’encouragement et la culture coréenne. C’est dans le cadre de cette entente que la maison mère d’Ador, de Big Hit Music ou encore de Pledis va fournir environ 5 000 light sticks, développés avec sa propre technologie. Elle collaborera avec ses artistes sur des contenus inédits, qui seront ensuite partagés avec la Maison de la Corée, installée à Paris pour l’occasion.Cerise sur le gâteau : l'agence va créer des produits officiels de l'équipe nationale. Le bâton lumineux, quant à lui, sera présenté en deux versions : celui pour le grand public et celui pour les athlètes avec un drapeau digital.Il a également été annoncé que BSS, l'une des unités de SEVENTEEN, fera équipe avec la délégation sud-coréenne. La vidéo challenge d'encouragement de ses membres sera produite sur les notes du titre au succès planétaire « Fighting ». Elle sera ensuite publiée sur les réseaux sociaux, tels que l'Instagram du Conseil des sports de Corée, le 10 juillet, et les vidéos de l'équipe sud-coréenne sortiront ensuite au compte-gouttes.