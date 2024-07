« Block-I » : coup d’envoi en 2024 de la production en masse

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud pourra entamer cette année la production en masse de sa nouvelle arme antiaérienne.L’Administration du programme d’acquisition de la défense (DAPA) a annoncé avoir passé le mois dernier un contrat en ce sens avec Hanwha Aerospace, qui en fabrique le prototype. Et aujourd’hui, les deux parties ont tenu une réunion, au cours de laquelle a été déclaré le lancement de la production.Il s’agit d’une première étape du projet de l’agence chargée des marchés publics de l’armement visant à développer un système d’armes laser, baptisé « Block-I ». D’où son surnom « Star Wars de la Corée du Sud ». L’enjeu est de neutraliser des cibles aériennes comme des drones, à l’aide de lasers de haute puissance.A en croire la DAPA, le « Block-I » est un système de nouvelle conception capable d’anéantir des cibles aériennes en y rayonnant directement des lasers à fibre optique. Il peut donc frapper avec précision et à courte distance des petits drones et des multicoptères.Cette arme est aussi invisible et ne fait pas de bruit. Elle n’a besoin que d’électricité, et non pas de munitions. Chaque tir ne coûtera donc que 2 000 wons.A noter que le projet a été lancé en 2019. Coût de l’opération : 87 milliards de wons.