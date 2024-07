NewJeans : nouvelles ambassadrices du tourisme en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les membres du girls-band NewJeans sont à présent les ambassadrices honoraires du tourisme en Corée du Sud pour l’année 2024. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Ainsi seront dévoilées des publicités dans lesquelles elles vont apparaître.Les contenus publicitaires mettant en vedette le groupe féminin ont été imaginés suivant le thème « Un voyage qui se fait au-delà de la recherche ». Objectif : refléter la tendance récente favorisant les expériences plus que la consommation matérielle.S'éloignant de la représentation traditionnelle de la table coréenne, la vidéo montre les membres mangeant directement dans un marché traditionnel des tteokbokki et dégustant des nouilles instantanées après une randonnée.Cette publicité sera diffusée à partir d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube de l’Agence du tourisme coréen, ainsi que sur des écrans géants dans douze villes du monde entier, notamment à Times Square à New York, à Tokyo ainsi qu’à Shanghai.