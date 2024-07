« By the Stream » de Hong Sang-soo invité au festival de Locarno

Photo : YONHAP News

La nouvelle œuvre du réalisateur Hong Sang-soo, « By the Stream », a été invitée à la compétition du 77e Festival international du film de Locarno qui ouvrira le 7 août. C’est ce qui a été annoncé aujourd’hui par la société de production Jeonwonsa.« By the Stream » raconte l'histoire d'une enseignante d'université pour femmes qui demande à son oncle, au chômage depuis plusieurs années, de diriger une pièce de théâtre.Le film met en vedette Kim Min-hee, ainsi que Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee, Ha Seong-guk et sa sortie en Corée du Sud est prévue pour la seconde moitié de 2024.C'est la quatrième invitation du réalisateur sud-coréen à ce grand rendez-vous du cinéma qui se déroule chaque été dans la ville suisse. Hong Sang-soo a déjà remporté le Léopard d'or, le prix le plus prestigieux, avec « Right Now, Wrong Then » sorti en 2015 et le prix de la mise en scène avec « Our Sunhi » en 2013.Le Festival de Locarno est l'un des six plus grands festivals de cinéma au monde, mettant principalement en avant des films d'auteurs expérimentaux.