Sommet de l’Otan : nouveau tête-à-tête entre Yoon Suk Yeol et Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais se sont retrouvés, aujourd’hui, en tête-à-tête à Washington, en marge du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan). Il s’agit de leur deuxième rencontre en à peine un mois et demi.Yoon Suk Yeol et Fumio Kishida y sont invités en tant que dirigeants des pays partenaires de l’Otan.Les deux hommes sont alors revenus sur le resserrement Pyongyang-Moscou. Le président Yoon a martelé que ce rapprochement suscitait une grave inquiétude pour la sécurité en Asie de l’Est et dans le monde. Selon lui, sa participation au sommet de l’Otan pour la troisième année de suite revêt un enjeu stratégique de taille et la collaboration avec les Etats membres de l’Alliance atlantique est importante.Le chef du gouvernement nippon a lui aussi affirmé que la réunion de celle-ci était une occasion pour approfondir la coopération entre l’organisation et ses partenaires de la région indopacifique.Le numéro un sud-coréen a en outre eu des entretiens bilatéraux avec les chefs d’Etat ou de gouvernement de sept des pays participants au sommet. Parmi ces nations figurent l’Allemagne, le Canada et la République tchèque.Ces leaders ont eux aussi manifesté leur préoccupation concernant les liens renforcés entre la Corée du Nord et la Russie. Ils ont alors affiché leurs convergences sur la nécessité d’y faire face de concert avec la communauté internationale.La présidence sud-coréenne a par ailleurs annoncé coordonner toujours une nouvelle entrevue à deux entre Yoon et Joe Biden. Pour le moment, rien n’a pour autant été décidé.