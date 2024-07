La Banque de Corée gèle son taux directeur pour la 12e fois consécutive

Photo : YONHAP News

Comme attendu, la Banque de Corée (BOK) a une nouvelle fois laissé son taux directeur inchangé, soit à 3,5 %. Une décision prise à l’issue de la réunion, aujourd’hui, de son comité de politique monétaire.Il s’agit du douzième gel d’affilée depuis février 2023. Autrement dit, la banque centrale ne touche pas à son taux d’intérêt pendant un an, cinq mois et 28 jours, la plus longue durée dans son histoire.L’institution estime pourtant que l’inflation reste stable. Les chiffres sont là : elle a atteint 2,4 % en juin, contre 2,7 en mai et 2,9 en avril. Selon elle, si cette tendance baissière se poursuit, la hausse des prix à la consommation devra tomber, cette année, sous l’objectif, fixé en mai, de 2,6 %.Cela dit, la volatilité des changes et la montée de l’endettement des ménages ont pesé sur la décision de garder la politique d’austérité de la BOK.Effectivement, un dollar américain vaut toujours près de 1 380 wons, alors qu’il s’envolait jusqu’à 1 400 wons en mai, dans le sillage des conflits au Moyen-Orient.Quant à la dette contractée par les ménages, en juin, elle a augmenté le plus fortement depuis dix mois. Et, ce en raison de la hausse des transactions de logements, en particulier dans la métropole de Séoul.