Le gouvernement réitère son appel au retour des internes grévistes

Photo : YONHAP News

Suite de l’épreuve de force entre le gouvernement et le monde médial autour de l’augmentation du nombre des étudiants en médecine.Lundi, le premier a annoncé un train de mesures visant à inciter les internes, toujours en grève, à retourner aux côtés de leurs patients et à débloquer la situation qui dure depuis maintenant cinq mois.L’exécutif est alors revenu sur sa décision initiale pour ne pas suspendre leurs licences, entre autres. C’est une dérogation exceptionnelle.Une condition cependant : ces jeunes docteurs doivent officiellement présenter leur démission jusqu’au 15 juillet et reprendre leur stage à partir de septembre prochain.Le gouvernement continue alors à presser les hôpitaux, où ils avaient effectué un stage, d’appliquer sa nouvelle proposition et de respecter le délai.Pourtant, les médecins contestataires ne bougent pas à ce stade. Pour beaucoup d’entre eux, les nouvelles mesures gouvernementales sont encore et toujours insuffisantes. Et l’exécutif n’a fait qu’un demi pas en avant.