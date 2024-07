Jangma : trois décès enregistrés dans le centre du territoire

Photo : YONHAP News

Les deux provinces de Chungcheong, dans le centre du territoire, le Jeolla du Nord, dans le sud-ouest, et le Gyeongsang du Nord, dans le sud-est, ont été touchés par des précipitations diluviennes historiques. Plus de 500 mm de pluie y sont tombés depuis le début de la mousson cet été.Et une vague de chaleur et d’orages localisés s’abat sur tout le pays, l’île méridionale de Jeju exceptée, et ce en raison du front stationnaire qui se dirige vers le sud.Selon le ministère de l’Intérieur, les fortes précipitations ont fait trois morts dans la région de Chungcheong. Deux autres victimes et une personne portée disparue sont aussi dénombrées. Mais, on ignore pour le moment si elles sont liées ou non aux intempéries.Côté dégâts matériels : pas moins de 120 logements ont été partiellement détruits ou submergés. Plus de 4 500 habitants ont été évacués d’urgence dans 42 villes et communes à travers le pays. Quelque 1 400 d’entre eux n’ont toujours pas rejoint leur domicile.Le QG de la lutte contre les catastrophes a par ailleurs levé, hier soir, l’alerte de sa réaction aux crues, relevé la veille au niveau 2. De même, il a abaissé d’un cran son niveau d’alerte au glissement de terrain.