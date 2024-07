Salaire minimum : bras de fer entre le patronat et les syndicats sur la revalorisation

Photo : YONHAP News

Les tractations continuent pour déterminer le salaire minimum pour l’année prochaine. Les représentants du gouvernement et de ses partenaires sociaux se sont réunis aujourd’hui pour leurs dixièmes négociations.Aujourd’hui encore, le bras de fer syndicats-patronat s’est poursuivi autour du montant précis.Lors de leurs discussions précédentes, mardi, dans un premier temps, les salariés ont revendiqué 12 600 wons/heure. Soit une revalorisation de 27,8 % par rapport à cette année. Hors de question pour leurs employeurs. Ceux-ci ont proposé le gel au niveau de cette année, c’est-à-dire 9 860 wons.Ce même jour, les deux parties ont plus tard fait des concessions, afin de tenter de réduire l’écart. Les premiers ont alors fait état de 11 200 wons et les seconds de 9 870 wons.La question est de savoir s’ils parviennent aujourd’hui à une entente. Il semble loin d’être facile d’y arriver.Si le Smic horaire augmente de seulement 1,4 % par rapport à cette année, il pourra franchir le seuil des 10 000 wons pour la première fois.