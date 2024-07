Gangwon : les 86 stations balnéaires sont toutes ouvertes

Qui dit été dit plage. Les stations balnéaires du Gangwon accueillent toutes à bras ouverts les baigneurs venus en famille ou entre amis. Avec l’ouverture des plages, aujourd’hui, à Goseong et à Yangyang, les 86 sites de la province du nord-est sont tous ouverts.Depuis le 22 juin, date à laquelle le premier d’entre eux a ouvert ses portes, et jusqu’à mercredi, quelque 390 000 individus s’y sont rendus. Il s’agit d’une hausse de 27,6 %, comparé à la même période en 2023.Cet été, en raison des fortes chaleurs, un nombre de vacanciers plus important est attendu au bord de la mer. Les municipalités ont déclaré qu’elles allaient déployer tous les moyens nécessaires pour renforcer la sécurité de ces derniers. A commencer par placer 599 secouristes.