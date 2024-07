Météo : un week-end de mousson

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui et comme les jours précédents, le temps alterne entre rayons de soleil, grisaille et pluie. Alors que ce matin, aucune précipitation n’est prévue, cet après-midi, il est censé pleuvoir sur tout le pays. Il en sera de même pour samedi et dimanche.Coté températures, sur le chemin du travail, il fait 23°C à Séoul et sur la côte sud. La maximale est pour Gangneung avec 26°C. Daegu et Ulsan enregistrent un mercure de 24°C. Et, sur le reste du territoire, il fait entre 23 et 24°C. Dans la seconde partie de journée, là aussi, très faible amplitude de températures : il fera entre 30°C, à Jeonju, et 33°C, à Daegu. 32°C sont prévus dans la capitale.Les prévisions pour samedi sont similaires à celles d’aujourd’hui, excepté pour les températures de la côte sud dans l’après-midi où il fera aux alentours de 26°C.Enfin, dimanche, la chaleur retombera un peu. S’il fera tout de même 31°C à Séoul et Cheongju, ainsi que 30°C à Deajeon, Jeonju et Gwangju dans la seconde moitié de journée, le mercure ne montera pas plus haut que 27°C sur la côte sud, dont l’île insulaire de Jeju. Il fera même 25°C, la minimale, à Gangneung.