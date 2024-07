Yoon et Biden approuvent les directives de dissuasion nucléaire dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président de la République, en visite aux Etats-Unis pour participer au sommet de l'Otan, a tenu jeudi un sommet avec son homologue américain. A cette occasion, ils ont adopté une déclaration commune approuvant les « Directives sur les opérations de dissuasion nucléaire Corée du Sud-USA ».Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk Yeol et Joe Biden ont souligné que ces directives fournissaient une base solide pour la mise en œuvre de la coopération intégrée en matière de dissuasion élargie. Avant de réaffirmer que toute attaque nucléaire du Nord sur le Sud serait confrontée à une réponse immédiate, écrasante et décisive.Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Kim Tae-hyo, a aussi fait savoir que Washington s'était engagé à attribuer des missions à réaliser dans la péninsule pour les actifs nucléaires américains nécessaires à la dissuasion et à la réponse aux menaces de Pyongyang. A préciser que c’est la première fois que ce programme est spécifié par écrit.Par ailleurs, lors de cette retrouvaille dans la capitale américaine, les deux dirigeants ont discuté du renforcement de l'alliance bilatérale, ainsi que de la coopération trilatérale avec le Japon.