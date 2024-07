Le président Yoon termine sa visite aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Après avoir participé au sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), le président de la République a quitté jeudi Washington pour regagner Séoul.Dans la capitale américaine, Yoon Suk Yeol a pris part hier à la réunion des dirigeants des quatre partenaires de l’institution dans l’Indopacifique (IP4), ainsi qu'à la réunion des dirigeants des pays alliés et partenaires. Il a également tenu des réunions bilatérales, notamment avec ses homologues américain, norvégien, britannique, polonais et luxembourgeois, ainsi qu’avec le secrétaire général de l'Otan. En outre, il a prononcé un discours au « NATO Public Forum », un événement co-organisé par l’organisation internationale et cinq think tanks européens et américains.La veille, le numéro un sud-coréen avait aussi rencontré, en tête-à-tête, les dirigeants de l'Allemagne, du Canada, des Pays-Bas, de la Suède, de la République tchèque, de la Finlande et du Japon. Il avait ensuite assisté à un dîner d'amitié organisé par le couple présidentiel américain.Avant sa visite à Washington, Yoon s’était rendu les 8 et 9 juillet à Hawaï. A cette occasion, il avait visité le Commandement Indopacifique et le cimetière national du Pacifique à Honolulu, avant de rencontrer des ressortissants sud-coréens.