Le salaire minimum va dépasser la barre des 10 000 wons

Photo : KBS News

Un compromis a enfin été trouvé entre le patronat et les syndicats pour la revalorisation du salaire minimum en 2025. Il a été fixé à 10 030 wons par heure. Cela équivaut à environ 6 euros et 70 centimes.Cette décision a été prise ce matin, lors de la onzième session plénière de la Commission du salaire minimum, après un vote de ses membres. Cette dernière est un organisme de dialogue social, réunissant des représentants des employeurs, des employés et du public. Elle délibère et décide de la rémunération minimum.Ce montant représente une augmentation de 170 wons, soit 1,7 %, par rapport au smic de cette année. Il est actuellement de 9 860 wons, soit 6 euros 60 centimes. Et c’est la première fois que qu’il dépasse la barre des 10 000 wons.En termes de salaire mensuel, cela correspond à un peu plus de deux millions de wons, soit 1 340 euros, sur la base de 40 heures de travail par semaine et 209 heures par mois.