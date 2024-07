Le Centre médical de l'Université Korea réduit le nombre de ses consultations

Photo : KBS News

Le Centre médical de l'Université Korea va lui aussi réduire ses consultations à partir d’aujourd’hui, à l'instar de l'hôpital Severance et de l'Asan Medical Center de Séoul. Cette action est menée en signe de protestation contre l’augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine et l’acceptation des démissions des internes et résidents par l’exécutif.Les cinq grands hôpitaux principaux dans la capitale ont demandé aux jeunes médecins de clarifier leur intention de démissionner, ou alors de reprendre leur travail avant le 15 juillet. Et ce, en prévision de la date limite de traitement des démissions. Ces cinq établissements sont l'hôpital de l'Université nationale de Séoul, l'hôpital Severance, l'Asan Medical Center de Séoul, le Samsung Medical Center dans la capitale et l'hôpital Sainte-Marie de Séoul.Selon le milieu médical, dès aujourd’hui, les professeurs Centre médical de l'Université Korea entament une grève illimitée, en utilisant leurs jours de congés personnels. Ainsi, les patients pouvant être traités dans des établissements de soins de premier et de second niveau seront réorientés. Cependant, les soins pour les malades urgents ou en état grave se poursuivront normalement.