TWICE : « Like OOH-AHH » atteint 500 millions de vues sur YouTube

Photo : YONHAP News

« Like OOH-AHH » de TWICE a dépassé 500 millions de vues sur YouTube. D’après son agence JYP Entertainment, le clip de la chanson de début du groupe a établi ce record, hier, vers 17h. Il s’agit de la chanson titre de son premier mini-album « THE STORY BEGINS », sorti en octobre 2015.Le girls band compte maintenant huit titres visionnés plus de 500 millions de fois sur la plateforme de streaming vidéo, y compris « TT », « LIKEY » et « What is Love ? ». Parmi ses tubes, 24 ont atteint les 100 millions de vues. C’est le record mondial chez les groupes féminins.Le 17 juillet, TWICE va sortir son cinquième album studio au Japon, intitulé « DIVE ». Les jeunes filles prévoient également des concerts dans trois villes japonaises dans le cadre de sa tournée mondiale. Notamment, les 27 et 28 juillet au Nissan Stadium à Kanagawa, le plus grand stade de l’archipel : c’est une première pour un groupe féminin non japonais.