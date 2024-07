Intempéries : l’exécutif veille à la sécurité des chantiers de constructions

Photo : KBS News

Face aux fortes pluies et aux vagues de chaleur qui se succèdent cet été, l’exécutif a lancé une inspection des chantiers de constructions.Le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports et celui de l'Emploi et du Travail ont visité, ce matin, un chantier de reconstructions d’habitations collectives, situé dans l’arrondissement de Gangdong à Séoul. Park Sang-woo et Lee Jeong-sik ont vérifié l'état des mesures de drainage en cas de précipitations et de typhons, ainsi que les dispositions de prévention des effondrements de grandes structures. Ils ont également inspecté les réponses prévues pour faire face aux situations d’urgence en cas de catastrophe météorologique.Les deux hommes ont également vérifié le respect des dispositions de prévention des maladies liées à la chaleur pour les travailleurs, en prévision de la canicule après la saison des pluies.Actuellement, une inspection conjointe des 1 929 sites vulnérables en vue de la mousson est en cours. Objectif : vérifier les préparatifs de prévention des inondations et la qualité du béton prêt à l'emploi lors de fortes précipitations.