L’économie sud-coréenne se remet sur pieds

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne se redresse, avec les signes de reprise de la demande intérieure. C’est ce qu’a évalué le ministère de l'Economie et des Finances dans son rapport mensuel « Tendances économiques récentes », publié aujourd’hui.Tout d’abord, les ventes au détail ont légèrement reculé : de 0,2 % en juin par rapport à mai. Mais le moral des consommateurs s’est amélioré et le nombre de touristes chinois a augmenté. Le montant des paiements par carte a progressé de 3,8 %. Mais ceux dépensés dans les centres commerciaux et les grandes distributions ont diminué de 1,5 et de 1,9 %.En mai, la production du secteur des services s’est accrue de 2,3 % sur un mois. Or, il s’agit d’une diminution de 0,5 % par rapport à l’année dernière.Les exportations se portent toujours bien. En juin, elles ont atteint 57 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de 5,1 % en glissement annuel. Les articles liés aux TIC comme les semi-conducteurs ont conduit à cette embellie. Le montant journalier moyen est monté de 12,4 % avec 2,65 milliards de dollars.A propos de l’inflation, le gouvernement a affirmé que les prix continuaient à se stabiliser.