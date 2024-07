Immigration : plus de 12 000 infractions détectées lors d’un contrôle par le ministère de la Justice

Le ministère de la Justice a mené, du 15 avril au 30 juin, une opération contre les infractions en matière d'immigration. Ainsi, un total de 12 841 personnes a été détecté : 10 756 étrangers en situation irrégulière, 2 063 employeurs illégaux et 22 individus ayant facilité des entrées ou des emplois illégaux.Selon l’annonce du ministère, ce matin, parmi les étrangers, 9 784 ont fait l’objet d'une expulsion, 444 ont reçu une amende et, pour les autres, leurs dossiers sont encore en cours d'examen. En ce qui concerne les employeurs illégaux, environ 10 milliards de wons d’amendes, soit 6,7 millions d’euros, ont été imposés.Le ministère a affirmé que 23 724 individus ont été identifiés au premier semestre 2024, un record historique. Parmi eux, 20 523 ont quitté volontairement le pays. Selon le ministère, ce résultat est dû à sa politique de contrôle cohérente visant à réduire le nombre d'étrangers en situation illégale.En conséquence, le nombre de personnes présentes illégalement sur le territoire continue de montrer une tendance à la baisse. Il est passé de 430 000 en octobre dernier, son niveau le plus élevé, à 423 000 en décembre, puis à 419 000 en février, avant d’atteindre 414 000 en juin.