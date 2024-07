Ompi : le Fonds-en-dépôt sud-coréen célèbre son vingtième anniversaire

L'année 2024 marque le vingtième anniversaire du Fonds-en-dépôt sud-coréen de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi). L'Office coréen de propriété intellectuelle (Kipo) a alors organisé, hier, un événement au siège de l’Ompi à Genève.Ce fonds a été lancé en 2004 pour réduire l’écart entre les nations, et pour développer la capacité des pays en développements concernant la question de la propriété intellectuelle. Jusqu’ici, quelque 180 projets ont été menés, avec une contribution de 18 milliards de wons, soit 12 millions d’euros a été versée.La célébration a accueilli près de 400 personnes venant de 190 pays, y compris le président du Kipo, Kim Wan-ki, et le directeur général de l’Ompi, Daren Tang. Une occasion de faire le point sur les accomplissements réalisés par le fonds-en dépôt sud-coréen ces deux dernières décennies.Pour information, le Kipo a créé la série d’animation « Développer sa créativité avec Pororo » pour apprendre aux enfants l’importance de la créativité et de la propriété intellectuelle. Afin de soutenir les innovatrices, il a mis en place une formation sur le leadership des femmes, en collaboration avec l’Unesco. Ce n’est pas tout. Il aide aussi les pays en développement à compléter leurs ressources humaines et matérielles insuffisantes par l’intégration de la technologie d'intelligence artificielle (IA).Kim Wan-ki a déclaré que le Kipo continuera de travailler pour inspirer les personnes exclues des bénéfices de la propriété intellectuelle et pour changer la vie des citoyens du monde.