Dokdo : Tokyo revendique sa souveraineté pour la vingtième année consécutive, Séoul proteste

Photo : YONHAP News

Le Japon a revendiqué, et ce, pour la vingtième année consécutive, sa souveraineté sur les îlots Dokdo. C’était dans son livre blanc sur la défense, adopté, ce matin, en conseil des ministres.Une fois de plus, Tokyo prétend posséder ces îlots situés en mer de l’Est, qui sépare la péninsule de l’archipel. Selon lui, les questions territoriales concernant les îles Kouriles et Takeshima, qui feraient partie des territoires japonais, seraient toujours en suspens. Pour information, Takeshima est le nom japonais pour les îlots Dokdo.Comme par le passé, Séoul n'a pas tardé à réagir. A travers un communiqué, au nom du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il a protesté sur les revendications de son voisin et rappelé que « les Dokdo appartiennent historiquement, géographiquement et juridiquement à la Corée du Sud ». Un haut responsable de l’ambassade nipponne au pays du Matin clair doit aussi être convoqué cet après-midi au ministère.Changement notable cependant : dans le document, la Corée du Sud y est décrite comme un « partenaire de coopération ». C’est une première dans un livre blanc nippon sur la défense. Cela reflète l’ambiance amicale créée entre les deux nations depuis l’arrivée au pouvoir du président Yoon Suk Yeol.