Sommet de l’Otan : Yoon affirme que Pyongyang est responsable de la prolongation de la guerre en Ukraine

Photo : YONHAP News

Toujours à Washington, le président de la République a déclaré que l’une des raisons de la prolongation de la guerre en Ukraine résidait dans les forces de soutien de la Russie, telles que la Corée du Nord. Yoon Suk Yeol a tenu ces propos, hier, lors d’un discours prononcé dans une session du « NATO Public Forum », un événement co-organisé par l’Otan et des think tanks.Selon le chef de l’Etat sud-coréen, le soutien militaire et économique que Moscou peut fournir à Pyongyang va aggraver les menaces sécuritaires dans la péninsule et la région indopacifique.Yoon a ainsi souligné qu’il était impératif de bloquer toute forme de coopération susceptible de renforcer les capacités militaires du régime nord-coréen, y compris celle avec la Russie, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.