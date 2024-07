Photo : YONHAP News

Suite aux pluies torrentielles qui ont frappé la région centrale du pays du Matin clair, 10 342 hectares de terres agricoles ont été inondés. C’est équivalent à la surface de 14 000 terrains de football.Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, la région la plus touchée est la province de Chungcheong du Sud avec 7 423 hectares touchés. Dans la majorité des terres, du riz était cultivé. Les champs de soja, de piment, de pastèques et de raisins ont également été endommagés.En ce qui concerne les fermes d’élevage, 770 000 poulets, 500 porcs et 30 vaches sont morts à cause des fortes précipitations.