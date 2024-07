Météo : un chobok entre éclaircies et pluie

Photo : YONHAP News

En ce chobok, premier jour de canicule de 2024, le temps est mitigé au pays du Matin clair. Alors que ce matin, le soleil brille sur tout le quart nord-ouest, il fait nuageux dans le reste du territoire. Sur la côte sud et sur l’île insulaire de Jeju, c’est même la grisaille qui domine. Cependant, le temps va s’uniformiser cet après-midi avec des précipitations entrecoupées d’éclaircies dans tout le pays.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait déjà chaud, avec 27°C à Séoul et Suwon. Il fait 26°C à Chuncheon, Cheongju ainsi qu’à Jeonju, et 25°C sont enregistrés dans le Jeolla du Sud. C’est sur la côte est que sont enregistrées les minimales, avec 22°C à Gangneung et Ulsan ainsi que 23°C à Busan.Dans la seconde moitié de ce troisième lundi de juillet, le mercure sur la côte sud sera de 26°C, avec un pic à 29°C à Mokpo. 28°C sont prévu à Jeju, tout comme à Daegu et Andong. Dans le reste du pays, il fera entre 30°C, dans le Jeolla, et 32°C à Cheongju, en passant par 31°C dans la capitale. Rien de mieux que d’oublier la canicule avec un bon bol de samgyetang !