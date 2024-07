Paris 2024 : Jin porte la flamme olympique au Louvre

Jin, l’aîné des membres de BTS, a porté hier la flamme olympique des JO d’été de Paris 2024 sur le parcours du Musée du Louvre.Plus de deux heures avant l’arrivée du « Worldwide handsome boy » - comme il aime se surnommer - des milliers de ses fans se sont réunis devant le Musée national. Toutes et tous tenaient de petits panneaux affichant de gentils mots ou des drapeaux du pays du Matin clair.Sarah, âgée de 22 ans, y est arrivée vers 9h30 avec ses deux sœurs. Elle n'a pas caché son immense joie à l’idée de voir son idole préféré, surtout après la longue absence de ce dernier durant son service militaire. Amanda, une Vietnamienne travaillant à Londres, de son côté, a volé jusqu'à la capitale française. Elle a même eu l'idée d'emporter le drapeau national sud-coréen. Pour Maëva, âgée de 34 ans, il est tout à fait approprié qu’une personnalité comme Jin porte la torche olympique, d'autant plus que BTS est un symbole de paix et de solidarité, valeurs fondamentales des Jeux olympiques.Le chanteur sud-coréen est apparu vers 20h devant ses fans, avant de recevoir la flamme dans la rue Rivoli vers 20h30. Il a parcouru 200 mètres pour regagner la pyramide du Louvre. L'événement achevé, Jin s'est dit, dans un message vidéo, très honoré d'avoir participé au relais de la flamme olympique et il a remercié les fans et les Army qui l'ont soutenu avec ferveur.