Tracts anti-Pyongyang : Kim Yo-jong s’insurge contre l’attitude du Sud

Photo : KBS News

Kim Yo-jong a menacé, hier, la Corée du Sud de lui faire payer un prix très élevé pour son envoi de tracts contre son régime.Dans un communiqué publié par l'Agence de presse officielle nord-coréenne, la puissante sœur de Kim Jong-un a dit avoir été informée de la découverte « de tracts et d’objets sales » dans plus de dix-sept endroits situés dans la zone frontalière et la province de Hwanghae du Nord.La vice-directrice du Parti des travailleurs a ajouté que ces « ordures avaient été brûlées conformément au règlement sur le traitement des objets largués par l'ennemi ».Kim Yo-jong a ensuite condamné « la crapule sud-coréenne qui continue, malgré ses avertissements, de perpétuer ce genre d'acte ignoble ». Et d'ajouter que son pays avait bien préparé des mesures de réponse à ces largages.La KCNA a d'ailleurs publié une photo montrant des tracts ainsi que des objets dont des médicaments contre le rhume, largués par le Sud. C'est la première fois que Pyongyang rend publique avec des images ces tracts depuis la survenue des tensions autour de l'envoi des tracts par les Sud et des ballons poubelles par le Nord.