Le PPP et le Minjoo lancent l'élection de leur président

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple, le parti au pouvoir, organise aujourd'hui la quatrième réunion au cours de laquelle tous les candidats à sa présidence adresse leur allocution. Le rassemblement aura lieu au complexe sportif de Ryu Gwan-soon, situé à Cheonan dans la province de Chungcheong du Sud. Quatre candidats, dont Han Dong-hoon et treize au conseil suprême de la formation, s'exprimeront.Quant au Minjoo, le premier parti de l'opposition, il effectuera cette semaine à Jeju le rassemblement des membres du bureau du parti de l'île méridionale. Les autres antennes, dispersées sur le territoire, tiendront elles aussi cette réunion, afin d’élire la présidence de la formation lors d’un congrès national prévu le 18 août prochain.Avant cela, les candidats à la présidence du parti de centre-gauche se réuniront pour s'engager à « une élection impartiale ». Une cérémonie dédiée à cette promesse sera organisée, aujourd'hui, dans ses locaux.Sept élus dont Kim Min-seok et Jeon Hyun-hee ainsi que l'ancien député Jeong Bong-joo se lanceront dans la course pour devenir membre du conseil suprême du parti. Et trois candidats, dont l'ancien président Lee Jae-myung, seront en compétition pour prendre les rênes du Minjoo.