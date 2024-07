Affaire Chae : l’enquête sur les soupçons d'ingérence du bureau présidentiel avance

Photo : YONHAP News

Les enquêtes du bureau anti-corruption visant les hauts fonctionnaires (CIO) semblent avancer dans son enquête quant à l'éventuelle ingérence du bureau présidentiel dans les investigations préliminaires sur la mort d'un soldat, nommé Chae, du Corps des marines.En effet, le CIO a récemment saisi les enregistrements des conversations téléphoniques dans lesquelles un ancien garde de corps du chef de l'Etat, nommé Song, avait mentionné une certaine pression du bureau présidentiel - plus précisément de Kim Yong-hyun, ancien chef du service de sécurité - sur ces investigations afin d'enlever le commandant Lim Seong-geun de la liste des responsables du décès du soldat.Song et Lim avaient fait leur connaissance en 2008, lorsqu'ils travaillaient tous les deux au bureau présidentiel. Et tous deux venaient du Corps des marines, tout comme Lee Jong-ho. Ce dernier est condamné à une peine d'emprisonnement pour manipulation du cours des actions de Deutch Motors. Il s'agit d'ailleurs d'une affaire boursière dans laquelle l'épouse du président de la République est soupçonnée d'être impliquée. Lee est lui aussi soupçonné d’être intervenu pour « sauver le commandant Lim ».Pour mémoire, l’affaire remonte au 19 juillet 2023. Ce jour-là, le jeune conscrit est décédé, emporté par le courant, lorsqu’il participait à des opérations de recherche des personnes portées disparues après des crues soudaines dans le sud-est du territoire.Mais jusqu’à présent, les circonstances de sa mort n’ont pas entièrement été éclaircies. Et le Bureau présidentiel et le ministère de la Défense sont suspectés d’être intervenus dans les résultats des premières enquêtes internes du Corps des marines. Et ce, afin de retirer le commandant Lim de la liste des responsables potentiels de l’accident. Les partis politiques de l'opposition demandent au chef de l'Etat de nommer un procureur indépendant chargé de faire la lumière sur cette affaire.