Enquête spéciale sur la mort d’un Marine : bras de fer entre la majorité et l’opposition

Photo : KBS News

Le bras de fer se poursuit entre la majorité et l’opposition autour de la proposition de loi pour une enquête spéciale du Parquet sur l'affaire de la mort d’un soldat des Marines.Le Minjoo, la principale force de l’opposition, a décidé de procéder à un autre vote à l’Assemblée nationale après la fin du congrès du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Son porte-parole a expliqué qu’une fois le rassemblement terminé, le parti au pouvoir prendrait sa direction sur cette question. En cas de rejet du texte, le parti de centre-gauche compte profiter d’une loi qui permet de nommer sept procureurs spéciaux pour lancer une enquête spéciale sans avoir à établir une loi spéciale. Pourtant, Lee Hae-sik a indiqué que ce n’était pas le moment d’examiner ce dispositif.Le parti présidentiel a critiqué, de son côté, le Minjoo, arguant qu’il essaye de réviser le règlement parlementaire pour gagner plus de places dans une équipe composée de sept procureurs. Le chef de son groupe parlementaire, Choo Kyung-ho, a souligné que, dans ce cas, cette loi adoptée pour désigner des procureurs spéciaux de manière neutre perdrait son sens, et que toutes les décisions seraient prises par le parti ayant obtenu la majorité absolue. Le président du comité d’urgence du PPP a affirmé, lui aussi, que c’est comme s’ils voulaient créer un organisme d’enquête pour obtenir les résultats voulus.