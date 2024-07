Tracts anti-Pyongyang : il est exceptionnel que le Nord rende des images publiques

Photo : KBS News

La Corée du Sud a qualifié d’exceptionnel le fait que la Corée du Nord rende publiques des images de tracts anti-nord-coréens jetés au feu. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification, ce matin, lors d’un briefing régulier.Quant aux ballons poubelles envoyés par le Nord, Gu Byeong-sam a rappelé que Séoul avait déjà fait part de son intention de prendre des mesures que Pyongyang aurait du mal à supporter. Pourtant, à la question sur un éventuel plan d’empêcher l’envoi de tracts sur fond de montée des tensions entre les deux Corées, le ministre a répondu que la question serait traitée dans le cadre d’une décision prise par la Cour constitutionnelle. Cette dernière avait jugé, en 2023, qu’il s’agissait de la liberté d’expression.Rappelons que Kim Yo-jong avait fait savoir, hier, qu’elle avait été informée de la découverte « de tracts et d’objets sales » autour de la frontière. Avec son discours, l’Agence de presse officielle nord-coréenne a publié des photos de tracts tombés sur le sol nord-coréen et d’objets comme des médicaments contre le rhume. C'est la première fois que le régime nord-coréen dévoile des images de tracts depuis le regain des tensions, provoqué par l'envoi de tracts par le Sud et de ballons poubelles par le Nord.