« Chobok » : les associations de protection animale dénoncent la maltraitance des poulets pour le Samgyetang

Photo : YONHAP News

Le 15 juillet est le jour de Chobok, le premier des trois jours les plus chauds de l'été selon le calendrier lunaire coréen. A cette occasion, des associations de protection animale ont dénoncé les pratiques de production de poulets utilisés pour le Samgyetang, un bouillon qui est consommé lors de grandes chaleurs en Corée du Sud. Elles ont affirmé que cette tradition et les conditions de traitement de ces animaux relèvent de la maltraitance. Elles ont alors demandé un changement dans la culture des Boknal, les jours de canicule.Les associations, dont Animal Liberation Wave, ont organisé un rassemblement devant le Bosingak dans l’arrondissement de Jongno à Séoul. Elles ont déclaré : « Une loi spéciale visant à mettre fin à la consommation de viande de chien a été adoptée, et en résultat, la consommation de Samgyetang a augmenté pour remplacer le bouillon de viande canine. Et c’est dans ce processus que l'exploitation et l'abattage de poulets se poursuivent ».Selon le Service de contrôle sanitaire de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, le nombre moyen de poulets abattus chaque mois pour le Samgyetang s'élevait à plus de 14 830 000 l'année dernière, mais en juillet, mois des Boknal, ce nombre a doublé pour atteindre environ 29 225 000.Les associations ont expliqué : « Les poulets utilisés pour le Samgyetang sont élevés dans des environnements surpeuplés, où ils sont forcés de consommer de la nourriture riche en protéines jour et nuit. Si leur prise de poids n'est pas assez rapide ou s'ils tombent malades, ils sont tués de manière cruelle en se faisant tordre le cou ».Les associations ont déclaré que la pratique de « l'élevage intensif » dans la plupart des fermes avicoles est la cause principale de l'accélération des maladies animales, et ont appelé à mettre fin à ce système.