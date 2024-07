Tentative d’assassinat de Trump : réactions unanimes de la classe politique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a adressé hier sur X ses vœux de prompt rétablissement à Donald Trump après une tentative d’assassinat dirigée contre lui. Yoon Suk Yeol a déclaré qu’il était choqué par cette violence politique. Avant d’ajouter que les sud-Coréens sont aux côtés des Américains.Les hommes politiques sud-coréens ont souhaité, d’une même voix, un rétablissement de l’ancien président américain. Le chef du Minjoo a condamné, lui aussi, cet acte de terrorisme, affirmant qu’il ne faut en aucun cas tolérer la violence, peu importe les désaccords qui nous divisent.Ahn Cheol-soo, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a écrit sur Facebook que le terrorisme politique constitue un acte de destruction de la démocratie et une violence contre la population entière. Avant d’ajouter que cette affaire ne concerne pas que les autres pays, car la haine et la violence verbale s’intensifient également en Corée du Sud sur fond de confrontation sévère entre les camps. Le maire de Séoul a lui aussi indiqué que le terrorisme était le plus grand ennemi de la démocratie.