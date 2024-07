Directives de dissuasion nucléaire Corée du Sud-USA : une mesure juste pour répondre à la menace nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré, hier, que les « Directives sur les opérations de dissuasion nucléaire Corée du Sud-USA » avaient été adoptées pour répondre à la menace nucléaire nord-coréenne.Pour rappel, la Corée du Nord a affirmé, plus tôt le même jour, que l’adoption de la déclaration commune entre Yoon Suk Yeol et Joe Biden constituait un comportement dangereux et provocant qui susciterait l’instabilité. Dans un discours du porte-parole de son ministère de la Défense, Pyongyang a menacé que, si Séoul et Washington négligeaient son avertissement, ils en payeraient un prix inimaginable.Le ministère sud-coréen a donc riposté, arguant que le régime nord-coréen est responsable de l’intensification de la crise dans la péninsule coréenne. Il a dit que, sans menace nucléaire nord-coréenne, ils n’auraient pas besoin de ces directives.Selon le premier vice-ministre des Affaires étrangères, celles-ci soulignent que les USA n’offrent pas unilatéralement le parapluie nucléaire à son allié, mais qu’ils discuteront désormais des stratégies nucléaires ensemble. Kim Hong-kyun a prévu que ce texte pourrait alors balayer l’inquiétude liée à la dotation de l’arme nucléaire par le pays du Matin clair.