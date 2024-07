La masse monétaire augmente en mai pour le douzième mois consécutif

Photo : YONHAP News

L’agrégat M2, qui correspond à M1 et aux dépôts sur les livrets et les crédits à court terme, s’est élevé en mai en moyenne à 4 014,1 trillions de wons, soit 2 665 milliards d’euros. Selon les chiffres publiés, aujourd’hui, par la Banque de Corée (BOK), c’est une hausse de 900 milliards de wons, l’équivalent de presque 600 millions d’euros. Le chiffre a crû pour le douzième mois consécutif depuis juin 2023.La banque a expliqué que le montant des dépôts à échéance fixe avait augmenté à l’idée que le taux d’intérêt avait atteint son pic. En effet, le montant des dépôts à l’échéance fixe a augmenté de 9 300 milliards de wons, ou 6,17 milliards d’euros, et celui des fiducies d’investissement de 7 900 milliards de wons, soit 5,25 milliards d’euros.Par acteur économique, les ménages et les organisations à but non lucratif ont mis 13 500 milliards de wons de plus dans leurs comptes à terme. Les autres organisations ont vu le montant de leurs fiducies d’investissement s’accroître de 5 600 milliards de wons, l’équivalent de 3,72 milliards d’euros.Cependant, l’agrégat M1, qui représente les formes de monnaie les plus fluides, s’est rétréci de 1 320 milliards de wons, soit 8,77 milliards d’euros, sur la même période.