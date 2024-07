Météo : de la pluie et des éclaircies tout au long de la journée

Photo : YONHAP News

Ce mardi, de la pluie est prévue par intermittences tout au long de la journée. Quelques rayons de soleil arriveront cependant à percer les nuages, dans le quart nord-ouest ce matin, et dans le quart sud-est cet après-midi.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait déjà 28°C à Séoul, la maximale. Chuncheon et l’île méridionale de Jeju enregistrent 27°C, alors qu’il fait un peu plus frais dans les autres régions. Notamment sur la côte sud, le mercure ne dépasse pas les 24°C, tout comme à Andong et Daegu.Dans la seconde partie de journée, il fera 30°C dans la capitale, avec un pic à 31°C à Chuncheon. Dans les régions intérieures, il fera 29°C, tout comme à Jeju, et 26°C sur la côte sud.