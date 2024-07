Photo : YONHAP News

Les prix à l’exportation ont grimpé de 0,9 % sur un mois en juin, sous l’effet de la baisse du won face au dollar américain. C’est ce que montrent les données, publiées aujourd’hui, par la Banque de Corée (BOK).De fait, en juin, la monnaie sud-coréenne s’est fragilisée de 1,1 % en un mois et de 6,4 % en un an, par rapport à son homologue américaine.Les prix à l’importation ont également augmenté de 0,7 %, comparés à mai. Et ce, en dépit de la chute des cours du brut sur le marché international.