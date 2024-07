Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne de tir à l’arc s’est envolée, ce matin, pour Paris. Elle est composée de six athlètes dont Lim Si-hyun et Kim Je-deok.Aux Jeux olympiques d’été 2024, son objectif est de remporter « au moins » trois des cinq médailles d’or en jeu. « Au moins », car d’après son entraîneur, elle a travaillé dur et est actuellement en pleine forme.Lors de l’édition précédente qui s’est déroulée à Tokyo, les archers du pays du Matin clair étaient montés quatre fois sur la plus haute marche du podium.