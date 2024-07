Cho Tae-yul reçoit son homologue néozélandais Winston Peters

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, a reçu hier son homologue néozélandais, Winston Peters, pour « un déjeuner en tête-à-tête ». Au menu des discussions : la Corée du Nord.Les deux hommes se sont alors accordés à dire que les provocations de Pyongyang et son rapprochement avec Moscou menaçaient la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans le monde. Et d’ajouter que pour y faire face, la réponse coordonnée et la coopération de la communauté internationale étaient importantes.Les visages de la diplomatie sud-coréenne et néozélandaise ont également estimé positive la déclaration commune adoptée par les dirigeants des quatre pays de l’Indopacifique (IF4), invités au dernier sommet de l’Otan.Sachez qu’en marge de cette grand-messe, tenue la semaine dernière à Washington, les chefs d’Etat ou de gouvernement des quatre nations (la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l’Australie) ont signé ce texte. Ils y ont mis en garde la Corée du Nord et la Russie et, en même temps, affiché leur volonté d’être unis et fermes face aux deux alliés.Cho et Peters ont aussi partagé leur vision de la prospérité, de la résilience, et de l’ordre fondé sur des règles de l’Indopacifique.Leur conversation a également été consacrée aux moyens de relancer les échanges économiques et ceux de visites croisées entre Séoul et Wellington.