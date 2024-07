Nouvelle défection au Sud d’un ex-diplomate nord-coréen

Photo : YONHAP News

Un ex-diplomate nord-coréen de haut rang, basé à Cuba, a fait défection et s’est installé en Corée du Sud. Il s’agit de Ri Il-kyu, qui avait occupé le poste de conseiller politique à l’ambassade de l’Etat communiste à La Havane.Les faits remontent à début novembre 2023. Ri avait alors fui son pays avec sa femme et son enfant, avant d’arriver au Sud. Sa défection avait été jusqu’à présent gardée secrète.Son nom avait été cité par des médias étrangers en 2013, après l’arraisonnement du cargo nord-coréen « Chong Chon Gang » à l'entrée du canal de Panama. Le bateau était parti de l’île des Caraïbes avec à son bord des missiles sol-air cubains. C’était Ri qui avait alors négocié l’affaire avec les autorités panaméennes.Dans une interview avec un journaliste sud-coréen, l’ancien diplomate s’est expliqué sur sa décision de quitter son pays. Selon lui, ses supérieurs lui avaient demandé des pots-de-vin et le régime de Kim Jong-un a refusé le traitement de ses maladies.