Yoon ordonne d’accélérer la reconstruction des régions frappées par les intempéries

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a présidé, aujourd’hui, le conseil hebdomadaire des ministres. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions la semaine dernière et son récent voyage aux Etats-Unis ont dominé la réunion.Le président de la République est revenu en premier lieu sur les dégâts matériels et les pertes humaines causés par les fortes précipitations. Il a alors dit « avoir le cœur lourd » et a adressé ses pensées aux victimes et à leurs familles.Le chef de l’Etat a ensuite ordonné aux institutions concernées, avec à leur tête le ministère de l’Intérieur, de mobiliser tous les équipements et effectifs disponibles pour que les habitants des régions touchées puissent retrouver leur quotidien au plus vite. Et ce, plus particulièrement dans les cinq localités qu’il a déclarées hier comme des zones sinistrées spéciales.Le dirigeant a en même temps souligné la nécessité de changer de paradigme pour une meilleure gestion des risques de catastrophes naturelles à l’aide des sciences et des technologies de pointe.En ce qui concerne le bilan de son déplacement aux Etats-Unis la semaine dernière, le président Yoon a notamment rappelé la signature d’une nouvelle déclaration conjointe avec Joe Biden. Un texte approuvant cette fois les lignes directrices Séoul-Washington sur la dissuasion et les opérations nucléaires dans la péninsule. Selon lui, les deux alliés peuvent désormais établir une posture leur permettant de répondre à toute menace nucléaire de Pyongyang, de manière étroite et efficace.Le locataire du Bureau de Yongsan a également mentionné sa rencontre avec les leaders des trois autres pays de l’Indopacifique, invités au sommet de l’Otan à Washington comme les partenaires de l’Alliance atlantique. Sans oublier ses entretiens bilatéraux avec les chefs d’Etat ou de gouvernement de douze nations participant au sommet.