Pyongyang et Moscou d’accord sur l’exportation de pommes nord-coréennes

Photo : YONHAP News

La Russie cherchait à acheter à la Corée du Nord des pommes et du ginseng. Pour le moment, les deux Etats sont parvenus à un accord sur les expéditions des pommes, selon l’agence russe TASS.Le pacte prévoit que le pays communiste en fournira librement à son allié russe, s’il obtient un certificat de contrôle sanitaire.Le média d’Etat n’a pour autant pas donné plus de précisions sur la date de leurs livraisons ni leur quantité.Précédemment, le ministère russe de l’Agriculture avait révisé à la baisse ses prévisions annuelles de récolte de pommes, de 1,8 million à 1,5 million de tonnes, et ce en raison des préjudices occasionnés par la vague de froid. Il avait alors annoncé envisager de combler les insuffisances en important les pommes produites dans ses pays amis.