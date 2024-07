Séoul révise à la hausse son objectif d’exportations de ses produits emblématiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud estime possible, cette année, d’exporter ses produits pour une valeur d’un peu moins de 700 milliards de dollars. C’est du jamais-vu.Afin d’atteindre cet objectif, le gouvernement a revu à la hausse le montant déjà fixé des ventes des produits phares d’exportation du pays. Ceux-ci concernent notamment les semi-conducteurs, les automobiles et leurs composants, la chimie et la pétrochimie, les cosmétiques ainsi que la cuisine.Le pays du Matin clair ambitionne d’expédier par exemple des puces électroniques, ainsi que des automobiles et leurs pièces détachées pour, respectivement, 135 milliards et 100 milliards de dollars.Aujourd’hui, le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a annoncé un soutien financier de 370 000 milliards de wons cette année, dont 90 000 milliards aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire.Le ministère envisage en même temps de multiplier une aide ciblée aux secteurs porteurs à l’export.L’exécutif entend aussi mieux communiquer avec les professionnels des industries concernées en matière de quatre domaines. A savoir la logistique maritime, les relations syndicat-patronat, la fluctuation du taux de change ou encore la brouille commerciale avec les pays étrangers.