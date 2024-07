Les exportations automobiles au beau fixe

Photo : YONHAP News

Entre janvier et juin derniers, le montant des exportations automobiles a progressé de 3,8 % par rapport à la même période de l’an dernier. Il s’est établi à 37 milliards de dollars. C’est un record historique.Dans un rapport publié aujourd’hui, le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a expliqué cette performance par le rebond de leurs expéditions vers l’Amérique du Nord ainsi que par l’augmentation de la demande de voitures hybrides, et ce, en dépit du marasme du marché de véhicules électriques.Les ventes des automobiles « made in Korea » pour un premier semestre de l’année continuent donc de grimper pour la quatrième année de suite.Géographiquement, l’Amérique du Nord restait le plus grand débouché d’automobiles sud-coréennes. Les exportations vers cette région ont totalisé quelque 22 milliards de dollars. Soit une hausse de 26 % sur un an.En revanche, celles vers les autres régions ont reculé : -23 % vers l’Europe, -11 % vers l’Asie et -18 % vers le Moyen-Orient.Idem pour les ventes des véhicules respectueux de l’environnement et électriques. Elles ont baissé de 0,4 % et de 19 % respectivement.