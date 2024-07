Photo : KBS News

4,8 milliards de dollars, c’est le montant total des exportations de produits de beauté sud-coréens lors du premier semestre 2024.Selon le Service des douanes, il s’agit d’une augmentation de 18,1 % comparée à la même période en 2023. Et c’est la somme la plus élevée depuis le premier semestre 2021. A savoir 4,6 milliards de dollars.Durant les six premiers mois de l’année, le montant des importations des produits cosmétiques, lui, s’est élevé à 800 millions de dollars.Alors, qui sont les pays qui achètent le plus de produits « made in Korea » ? Vient en tête la Chine. Elle est suivie des Etats-Unis et du Japon.