Météo : la saison des pluies se poursuit

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, la mousson, ou « jangma » en coréen, se poursuit et les averses se généralisent sur tout le territoire. Ce matin, de fortes pluies tombent sur Séoul, et sur le quart nord-ouest de manière générale, et cet après-midi, ce sera tout le pays qui sera mouillé. Dans certaines régions comme sur la côte est, les rayons du soleil tenteront cependant de percer la grisaille.Concernant les températures, sur le chemin du travail il fait 25°C dans la capitale tout comme sur la côte sud. Dans le Jeolla, il fait 27°C et la minimale est pour Gangneung et Andong avec 23°C.Dans la seconde partie de journée, il fera 28°C à Séoul et Busan, ainsi que 29°C sur l’île méridionale de Jeju et à Suwon. Le mercure montera jusqu’à 31°C à Gangneung, Cheongju, Andong et dans le Jeolla, et la maximale sera pour Daegu avec 32°C.